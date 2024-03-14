iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Реала получил дебютный вызов в сборную после смены футбольного гражданства

Потеряв надежду представлять Испанию, Браим Диас вскоре сможет впервые сыграть за Марокко.
Сегодня, 11:17
Браим Диас / Getty Images
Браим Диас / Getty Images

Недавно полузащитник Реала Браим Диас сменил футбольное гражданство.

Устав ждать вызов в сборную Испании, 24-летний футболист принял решение представлять Марокко, родину своего отца.

Официально сменив гражданство, Диас сразу же получил дебютный вызов в марокканскую сборную. Главный тренер полуфиналиста ЧМ-2022 Валид Реграги взял игрока на товарищеские матчи против Анголы и Мавритании, сообщает аккаунт сборной в Instagram.

Читай также: Футбол сегодня: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

Напомним, что мадридский Реал намерен предложить одноклубнику Браима Диаса новый контракт, так как летом он станет свободным агентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид сборная Марокко браим диас

Статьи по теме

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Реал предложит новый контракт Модричу Реал предложит новый контракт Модричу
Окружение игрока Реала недовольно его позицией на поле Окружение игрока Реала недовольно его позицией на поле
"Турецкий Месси" поделился эмоциями от своего первого гола за Реал "Турецкий Месси" поделился эмоциями от своего первого гола за Реал
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа11:17
Хавбек Реала получил дебютный вызов в сборную после смены футбольного гражданства
Европа11:05
Манчестер Юнайтед может хорошо заработать на своей звезде
Лига Чемпионов11:02
"Вызовите скорую...Но не для меня": Атлетико покуражился в соцсетях после победы над Интером
Европа10:43
Владельцы Милана выступили с заявлением после обысков в штаб-квартире клуба
Европа10:30
В Борнмуте метко оценили дебютный гол Забарного
Лига конференций10:03
Лига конференций-2023/24: ПАОК - Динамо Загреб, Фиорентина - Маккаби Хайфа, Астон Вилла - Аякс
Лига Европы09:58
Лига Европы-2023/24: Вест Хэм - Фрайбург, Вильярреал - Марсель, Аталанта - Спортинг, Брайтон - Рома
Европа09:52
Футбол сегодня: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций
Европа09:42
Стала известна дата возвращения одного из ключевых игроков Манчестер Юнайтед
Другие страны09:40
Месси и Суарес вывели Интер Майами в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK