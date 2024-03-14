Хавбек Реала получил дебютный вызов в сборную после смены футбольного гражданства
Потеряв надежду представлять Испанию, Браим Диас вскоре сможет впервые сыграть за Марокко.
Недавно полузащитник Реала Браим Диас сменил футбольное гражданство.
Устав ждать вызов в сборную Испании, 24-летний футболист принял решение представлять Марокко, родину своего отца.
Официально сменив гражданство, Диас сразу же получил дебютный вызов в марокканскую сборную. Главный тренер полуфиналиста ЧМ-2022 Валид Реграги взял игрока на товарищеские матчи против Анголы и Мавритании, сообщает аккаунт сборной в Instagram.
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Напомним, что мадридский Реал намерен предложить одноклубнику Браима Диаса новый контракт, так как летом он станет свободным агентом.
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