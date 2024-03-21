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Тухель получает более чем в два раза больше чем Алонсо

Томас явно обогатился за период пребывания в Баварии.
Сегодня, 11:59
Хаби Алонсо и Томас Тухель / Getty Images
Хаби Алонсо и Томас Тухель / Getty Images

В сети появился рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Бундеслиги.

Французский портал L'equipe опубликовал тройку специалистов, которые больше других зарабатывают в немецком чемпионате. Ожидаемо первые три места заняли наставники из довольно именитых клубов.

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Первую позицию занял Томас Тухель, который до вычета налогов зарабатывает 1 млн евро в месяц. За ним расположился его возможный преемник в Баварии Хаби Алонсо, который сейчас зарабатывает в месяц до вычета налогов 425 тыс евро.

Тройку лидеров замкнул Марко Розе с зарплатой в размере 375 тыс евро в месяц до вычета налогов.

Отметим, что в турнирной таблице наоборот Байер Алонсо опережает Баварию Тухеля на 10 пунктов, а РБ Лейпциг Марко Розе идет на 5-й позиции, уступая помимо упомянутых команд еще Боруссии Дортмунд и Штуттгарту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Томас Тухель

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