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Реал нацелился на лидера Ливерпуля

Мадридцы хотят подписать Трента Александра-Арнольда.
Сегодня, 11:59
Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Мадридский Реал намерен усилить фланги обороны.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" проявили заинтересованность в услугах Трента Александра-Арнольда, контракт которого истекает в 2025 году.

Испанский гранд намерен применять ту же тактику, по которой они действуют в переговорах по Альфонсо Дэвису и воспользоваться неопределенностью с будущим Ливерпуля после эпохи Клоппа. 

Отмечается, что "красные" не намерены расставаться со своим воспитанником, а планы 25-летнего английского правого защитника пока остаются неизвестными.

Стоит сказать, что в этом сезоне Трент провел 29 матчей, забив 2 гола и отдав 10 ассистов.

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