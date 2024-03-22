Журналист назвал клуб, который летом возглавит Алонсо

И это не Ливерпуль.

Хаби Алонсо летом станет главным тренером мюнхенской Баварии, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации немецкого журналиста, "ротен" абсолютно убеждены, что смогут переманить испанского специалиста.

При этом, отметим, Бавария все еще не начинала с Алонсо официальные переговоры, хотя представители обеих сторон постоянно контактируют.

Также претендентом на испанца является Ливерпуль, однако считается, что Бавария существенно опережает английский клуб.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль может лишиться одного из своих лидеров.

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