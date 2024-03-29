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Клопп - о решении Алонсо: Я понимаю, почему он хочет остаться

Немец поступил бы точно так же.
Сегодня, 16:10
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Юрген Клопп прокомментировал решение Хаби Алонсо.

Напомним, испанский тренер заявил, что останется в Байере еще минимум на один сезон.

Клопп признал, что понимает своего коллегу и более того, на месте Алонсо он поступил бы точно так же.

"Я могу говорить только о молодом тренере, у которого все хорошо получается. Находясь в клубе в подобной ситуации, я поступил почти так же и ни разу не пожалел об этом. Это практически все, что я могу сказать по этому поводу.

Он проделывает там невероятную работу. В Леверкузене хорошая команда, и они, вероятно, сохранят состав. Не каждый сезон получается таким удачным. Так что я понимаю, почему он хочет остаться. Что касается остального, мне нечего сказать по этому поводу. Вот и все", - приводит слова Клоппа BBC.

Ранее, напомним, сообщалось, что ассистент Клоппа может возглавить клуб на родине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Юрген Клопп

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