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Ассистент Клоппа летом может возглавить топ-клуб на Родине

Пеп Лийндерс рассматривается Аяксом.
Сегодня, 14:19
Пеп Лийндерс / Getty Images
Пеп Лийндерс / Getty Images

Многолетний ассистент Юргена Клоппа Пеп Лийндерс в Ливерпуле может уйти в "свободное плавание".

Как сообщают нидерландские СМИ, Лийндерса на пост главного тренера рассматривает нидерландский Аякс. 

"Сыны Бога" ищут нового рулевого, поскольку, нынешний наставник Джон ван'т Шип имеет лишь приставку В.О. и летом лишится своей должности вне зависимости от результатов в конце сезона.

Лийндерс является основным кандидатом, и, в частности, отмечается, что Пеп консультировал амстердамцев при подписании экс-капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона. 

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Вместе с собой нидерландец планирует забрать другого члена тренерского штаба Клоппа Витора Матоса, который также объявил о том, что покинет "красных" вместе с Юргеном.

Отметим, что 38-летний специалист не рассматривается самими мерсисайдцами пока, но, английские источники сообщают, что руководство клуба будет следить за самостоятельными успехами их нынешнего работника, и в случае чего может обратиться к его услугам в среднесрочном или долгосрочном будущем.

Также надо сказать, что для Пепа это будет не первый самостоятельный тренерский опыт. С января по май 2018 он тренировал НЭК Неймеген, но после этого кратковременного срока вернулся в Ливерпуль.

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