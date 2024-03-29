Ассистент Клоппа летом может возглавить топ-клуб на Родине

Многолетний ассистент Юргена Клоппа Пеп Лийндерс в Ливерпуле может уйти в "свободное плавание".

Как сообщают нидерландские СМИ, Лийндерса на пост главного тренера рассматривает нидерландский Аякс.

"Сыны Бога" ищут нового рулевого, поскольку, нынешний наставник Джон ван'т Шип имеет лишь приставку В.О. и летом лишится своей должности вне зависимости от результатов в конце сезона.

Лийндерс является основным кандидатом, и, в частности, отмечается, что Пеп консультировал амстердамцев при подписании экс-капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона.

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Вместе с собой нидерландец планирует забрать другого члена тренерского штаба Клоппа Витора Матоса, который также объявил о том, что покинет "красных" вместе с Юргеном.

Отметим, что 38-летний специалист не рассматривается самими мерсисайдцами пока, но, английские источники сообщают, что руководство клуба будет следить за самостоятельными успехами их нынешнего работника, и в случае чего может обратиться к его услугам в среднесрочном или долгосрочном будущем.

Также надо сказать, что для Пепа это будет не первый самостоятельный тренерский опыт. С января по май 2018 он тренировал НЭК Неймеген, но после этого кратковременного срока вернулся в Ливерпуль.

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