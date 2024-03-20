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Бавария не будет приглашать Клоппа вместо Тухеля

Член правления мюнхенцев не будет проводить переговоров с Юргеном.
Сегодня, 11:33
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Член правления мюнхенской Баварии Макс Эберль рассказал, есть ли в планах "красных" получить на пост наставника Юргена Клоппа.

По словам функционера, этого точно не произойдет летом, потому что он понимает усталость рулевого Ливерпуля от футбола.

"Я не буду звонить Юргену Клоппу, чтобы предложить нашу работу.

Я знаю, что это значит, когда Клоппо сказал: "У меня заканчиваются силы". Мало кто может судить об этом лучше меня, потому что я прошел через это. Поэтому я не собираюсь ему звонить", - заявил немец.

Напомним, ранее Эберль рассказал, какой будет стратегия Баварии на трансферном рынке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Юрген Клопп

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