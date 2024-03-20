Член правления Баварии: Мы не можем делать такие трансферы, как Кейн, каждое лето

Макс Эберль высказался о планах на трансферное окно.

Член правления мюнхенской Баварии Макс Эберль рассказал о том, какой будет стратегия клуба в летнее трансферное окно.

По словам функционера, чтобы кого-то приобрести придется и продавать.

Читай также: Бавария сделала Дэвису окончательное предложение о продлении контракта

"Летом у нас будут финансовые возможности, но не безграничные. Новые подписания предусматривают продажу, чтобы иметь финансовые возможности что-то делать.

Мы не можем делать такие трансферы, как Кейн, каждое лето. Нам нужно 14/15 лучших игроков", - заявил Эберль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!