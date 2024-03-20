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Член правления Баварии: Мы не можем делать такие трансферы, как Кейн, каждое лето

Макс Эберль высказался о планах на трансферное окно.
Сегодня, 09:50
Макс Еберль / Getty Images
Макс Еберль / Getty Images

Член правления мюнхенской Баварии Макс Эберль рассказал о том, какой будет стратегия клуба в летнее трансферное окно.

По словам функционера, чтобы кого-то приобрести придется и продавать.

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"Летом у нас будут финансовые возможности, но не безграничные. Новые подписания предусматривают продажу, чтобы иметь финансовые возможности что-то делать.

Мы не можем делать такие трансферы, как Кейн, каждое лето. Нам нужно 14/15 лучших игроков", - заявил Эберль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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