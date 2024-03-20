Бавария сделала Дэвису окончательное предложение о продлении контракта

Бавария не собирается удовлетворить требования защитника Альфонсо Дэвиса по новому контракту.

Мюнхенцы предлагают левому защитнику около 13-14 миллионов евро до уплаты налогов по новому контракту до 2029 года, и это окончательное предложение без возможности увеличения.

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Тем не менее, Дэвис настаивает на сумме в 20 миллионов.

"Мы предложили Альфонсо очень конкретное и ценное предложение. В какой-то момент в жизни нужно принять решение", - заявил новый спортивный директор Баварии Макс Эберль в интервью Bild.

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