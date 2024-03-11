Стали известны детали нового контракта Дэвиса с Баварией

Игрок пока не определился со своим будущим.

Бавария планирует вести новые переговоры с Альфонсо Дэвисом относительно его контракта. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Клуб готов предложить защитнику соглашение до 2029 года с зарплатой от 11 до 13 миллионов евро в год до уплаты налогов, в то время как футболист настаивает на сумме в 20 миллионов с учетом бонусов.

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Бавария стремится к быстрому разрешению ситуации и, если стороны не придут к согласию на этой неделе, планирует продать игрока летом.

В текущем сезоне на счету 23-летнего канадца один гол и три ассиста в 20 матчах Бундеслиги.

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