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Лидер Баварии признался, что клуб еще не начинал разговоров о продлении контракта с ним

Мюнхенцы, похоже, не так уж и заинтересованы в сохранении Йозуа Киммиха.
Сегодня, 11:46
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Полузащитник мюнхенской Баварии Йозуа Киммих поделился планами на будущее.

Немец признался, что руководство "красных" еще не разговаривало с ним о продлении контракта.

"Со мной еще никто не говорил. Посмотрим, что будет дальше. Для меня главное, чтобы я хорошо выступил, на остальное я не могу повлиять", - сказал Йозуа.

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Также Киммих рассказал, как он чувствует себя в Мюнхене.

"Комфортно ли мне здесь? Да. И здесь живут мои дети. Здесь не так уж и плохо - хотя в последние годы мы не были такими успешными в футбольном плане. Я должен сказать очень четко, что последние два-три года я не ложусь спать каждый вечер счастливым", - заявил хавбек.

Отметим, что в услугах Йозуа Киммиха заинтересована Барселона. Его текущий контракт истекает летом 2025 года.

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Лидер Баварии признался, что клуб еще не начинал разговоров о продлении контракта с ним
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