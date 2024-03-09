Защитник Баварии повредил передние зубы во время столкновения с игроком Майнца

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис получил по зубам в матче с Майнцем (8:1).

Инцидент произошел на 16-й минуте игры, когда игрок команды соперника Сильван Видмер ударил Дэвиса ногой в лицо.

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Канадец был вынужден покинуть поле и отправиться в подтрибунное помещение в сопровождении врача. На замену ему вышел Рафаэл Геррейру.

Источник: Instagram

Изначально немецкий СМИ сообщали, что Дэвис потерял два передних зуба, однако позже стало известно, что у него лишь смещение зубов, и ему потребуется коррекция.

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