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Защитник Баварии повредил передние зубы во время столкновения с игроком Майнца

Дэвису придется сходить к стоматологу.
Вчера, 22:20
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис получил по зубам в матче с Майнцем (8:1).

Инцидент произошел на 16-й минуте игры, когда игрок команды соперника Сильван Видмер ударил Дэвиса ногой в лицо.

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Канадец был вынужден покинуть поле и отправиться в подтрибунное помещение в сопровождении врача. На замену ему вышел Рафаэл Геррейру.

Источник: Instagram

Изначально немецкий СМИ сообщали, что Дэвис потерял два передних зуба, однако позже стало известно, что у него лишь смещение зубов, и ему потребуется коррекция.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария альфонсо дэвис

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