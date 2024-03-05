Стали известны причины неудачных переговоров Баварии с Дэвисом о продлении контракта

Похоже, игрок все же покинет команду.

Бавария рассматривает возможность продажи канадского защитника Альфонсо Дэвиса из-за разногласий по зарплате. Об этом сообщает Diario AS.

Игрок выразил желание получать 20 миллионов евро в год, но клуб не готов соответствовать этим требованиям. Бавария планирует продать Дэвиса летом за 50-60 миллионов евро.

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У игрока контракт до 30 июня 2025 года, поэтому другие клубы смогут начать переговоры с ним уже в следующем году.

В текущем сезоне Дэвис сыграл 30 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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