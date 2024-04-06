Хайденхайм сделал уникальное достижение, победив Баварию

Клуб стал первым дебютантом лиги, который смог совершить камбек против мюнхенцев.

Хайденхайм сотворил настоящую сенсацию в 28-туре Бунделиги.

Напомним, скромный клуб из одноименного города сумел камбекнуть против Баварии, проигрывая два мяча после первого тайма.

Этот матч крайне интересен со статистической точки зрения. Во-первых, Хайденхайм стал первым дебютантом лиги, который смог совершить камбек против Баварии.

Мюнхенцы при этом проиграли новичку впервые с 2000 года, к тому же это стало пятым поражением Баварии в текущем сезоне.

В последний раз Бавария проигрывала пять матчей в Бундеслиге в сезоне-2011/12, уступив чемпионство дортмундской Боруссии.

Напомним, что в соседнем матче свои рекорды установил и Байер.

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