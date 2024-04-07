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Тренер Интер Майами - о голе Месси: Для Лео это обычное дело

Аргентинец заслужил похвалу от своего наставника.
Сегодня, 12:16
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино высказался об игре нападающего Лионеля Месси против Колорадо (2:2).

"Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду, партнеров. А самое главное – он чувствовал себя комфортно и непринужденно. Это вселяет в нас уверенность перед ответным матчем в Монтеррее".

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"Он отыграл лишь 45 минут, и мы понимаем, что нас ждет в предстоящем матче. Главное, что он вернулся, чувствует себя хорошо, забил гол и поучаствовал во втором забитом мяче", – сказал аргентинец в интервью пресс-службе МЛС.

В текущем сезоне на счету Месси четыре гола и один ассист в четырех матчах американской лиги.

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Тренер Интер Майами - о голе Месси: Для Лео это обычное дело
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