Тренер Интер Майами - о голе Месси: Для Лео это обычное дело

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино высказался об игре нападающего Лионеля Месси против Колорадо (2:2).

"Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду, партнеров. А самое главное – он чувствовал себя комфортно и непринужденно. Это вселяет в нас уверенность перед ответным матчем в Монтеррее".

Читай также: Бекхэм договорился о подписании Месси в Интер Майами за пять лет до перехода

"Он отыграл лишь 45 минут, и мы понимаем, что нас ждет в предстоящем матче. Главное, что он вернулся, чувствует себя хорошо, забил гол и поучаствовал во втором забитом мяче", – сказал аргентинец в интервью пресс-службе МЛС.

В текущем сезоне на счету Месси четыре гола и один ассист в четырех матчах американской лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!