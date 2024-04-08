Салах установил новый рекорд в АПЛ, превзойдя Ширера

Игроку Ливерпуля покорилось уникальное достижение в матче с Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль завершили матч 32-го тура английской Премьер-лиги вничью 2:2.

Счет на 84-й минуте встречи, реализовав пенальти, сравнял Мохамед Салах, отличившись тем самым уникальным достижением.

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Как сообщает talkSPORT, этот гол стал для игрока мерсисайдцев 11-м в ворота Манчестер Юнайтед в рамках английской Премьер-лиги, что является рекордом чемпионата.

Египтянин превзошел достижение Алана Ширера, на счету которого десять забитых манкунианцам мячей. На третьем месте идет ряд исполнителей, включая Серхио Агуэро, Леса Фердинанда, Робби Фаулера, у которых по восемь голов в ворота МЮ.

Ранее сообщалось, что вундеркинд Манчестер Юнайтед повторил достижение Сеска Фабрегаса.

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