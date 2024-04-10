Защитник Баварии заявил, что должен играть за национальную команду

Защитник Баварии Эрик Дайер считает, что должен играть за национальную команду.

Отметим, что игрок провел за "трех львов" 45 матчей, последний из которых состоялся еще в 2022 году. С тех пор Саутгейт не вызывал Дайера в сборную.

Игрок считает, что сейчас находится на пике формы, а потому просто обязан помочь своей сборной, уровню которой он полностью соответствует.

"Я бы не сказал, что после чемпионата мира у меня был какой-то спад в форме. Я показываю лучшую игру в своей карьере с тех пор, как Конте пришел на пост главного тренера Тоттенхэма в 2021 году, и с тех пор я продолжаю в том же духе.

Люди думают, что мне 37 или около того, но мне 30 лет и я еще не достиг конца своего пика, надеюсь, что еще буду в лучшей форме. Я хочу быть частью сборной Англии и считаю, что должен быть в ней, потому что мой уровень соответствует этому", – приводит слова Дайера BBC.

Ранее также сообщалось, что Карло Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов.

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