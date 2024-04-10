iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Баварии заявил, что должен играть за национальную команду

Эрик Дайер считает, что соответствует уровню "трех львов".
Сегодня, 12:15
Эрик Дайер / Getty Images
Эрик Дайер / Getty Images

Защитник Баварии Эрик Дайер считает, что должен играть за национальную команду.

Отметим, что игрок провел за "трех львов" 45 матчей, последний из которых состоялся еще в 2022 году. С тех пор Саутгейт не вызывал Дайера в сборную.

Игрок считает, что сейчас находится на пике формы, а потому просто обязан помочь своей сборной, уровню которой он полностью соответствует.

"Я бы не сказал, что после чемпионата мира у меня был какой-то спад в форме. Я показываю лучшую игру в своей карьере с тех пор, как Конте пришел на пост главного тренера Тоттенхэма в 2021 году, и с тех пор я продолжаю в том же духе.

Люди думают, что мне 37 или около того, но мне 30 лет и я еще не достиг конца своего пика, надеюсь, что еще буду в лучшей форме. Я хочу быть частью сборной Англии и считаю, что должен быть в ней, потому что мой уровень соответствует этому", – приводит слова Дайера BBC.

Ранее также сообщалось, что Карло Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик Дайер

Статьи по теме

Бавария подписала арендованного защитника Тоттенхэма на постоянной основе Бавария подписала арендованного защитника Тоттенхэма на постоянной основе
Дайер станет игроком Баварии на постоянной основе Дайер станет игроком Баварии на постоянной основе
Бавария близка к подписанию защитника сборной Англии Бавария близка к подписанию защитника сборной Англии
Бавария вернулась к варианту с подписанием защитника Тоттенхэма Бавария вернулась к варианту с подписанием защитника Тоттенхэма
Помочь журналистам

Видео

Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча
Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:05
Ньюкасл намерен опередить другие английские клубы в борьбе за защитника Ювентуса
НБА14:00
Бостон и Милуоки установили новый антирекорд НБА по штрафным броскам
Формула 113:35
Мерседес имеет список из трех имен на замену Хэмилтону - Bild
Лига Чемпионов13:29
ПСЖ - Барселона: ориентировочные составы и кто пропустит матч?
Европа12:53
Манчестер Юнайтед лидирует по показателю предоставленных минут игрокам до 19 лет
Лига Чемпионов12:46
Атлетико - Боруссия Д: ориентировочные составы и кто пропустит матч?
Европа12:15
Защитник Баварии заявил, что должен играть за национальную команду
Лига Чемпионов11:49
ПСЖ – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.04.2024
Европа11:25
Форвард-сенсация португальской лиги может покинуть клуб вслед за тренером
Лига Чемпионов11:14
Атлетико – Боруссия Д: прогноз на матч Лиги чемпионов 10.04.2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK