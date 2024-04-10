Анчелотти стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов

Матч против Сити стал для итальянца 200-м в главном еврокубковом турнире.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти установил новую планку для тренеров.

Вчерашний матч против Манчестер Сити стал для итальянского специалиста 200-м в рамках Лиги чемпионов. Анчелотти стал первым тренером, который дстиг подобной отметки.

Еще в прошлом сезоне тренер побил рекорд сэра Алекса Фергюсона, который принял участие лишь в 190 матчах ЛЧ, а теперь установил новую планку.

Среди действующих тренеров в тройку также входят Пеп Гвардиола (168) и Жозе Муоринью (145). Однако шансы догнать Анчелотти, пожалуй, есть только у испанца.

Ранее Анчелотти прокомментировал итоги матча против Манчестер Сити.

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