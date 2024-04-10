Анчелотти - о пропущенных голах: Отразить эти удары было невозможно

Главный тренер Реала Карло Анчелотти оценил матч против Манчестер Сити.

Итальянец считает, что его команда показывала себя неплохо, пока были силы оказывать высокий прессинг на гостей. Однако пропущенные голы несколько испортили впечатление, хотя их и нельзя было избежать.

"Равный матч с жесткой борьбой. Пока нам удавалось высоко прессинговать, все шло очень хорошо. Мы старались извлекать выгоду из переходных фаз.

Чего мы не ожидали, так это гола Бернарду Силвы. Но мы хорошо отреагировали, очень хорошо действовали на протяжении 60 минут. Затем мы пропустили два гола в девятку, отразить эти удары было невозможно. Не думаю, что первый гол оказал влияние.

Все шло хорошо до тех пор, пока у нас были силы на высокий прессинг и создание "горожанам" неудобств при владении мячом. Я хотел, чтобы у нас после матча было небольшое преимущество, но и так мы должны быть довольны. Мы бились, и если будем так действовать во втором матче, то сможем пройти дальше", - приводит слова специалиста Marca.

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