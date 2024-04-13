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Подготовка к празднованию: Фаны Байера переименовали одну из улиц Леверкузена в честь Алонсо

В городе появилась аллея имени испанского специалиста.
Сегодня, 18:28
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо

Болельщики леверкузенского Байера уже в предвкушении первого чемпионства в истории клуба и готовятся его праздновать.

Накануне матча с Вердером фанаты "фармацевтов" временно переименовали одну из улиц своего города в честь рулевого команды.

Теперь в Леверкузене появилась аллея имени Хаби Алонсо. Находится она возле домашнего стадиона клуба БайАрены.

Напомним, что в случае победы над Вердером коллектив Алонсо официально станет чемпионом. Также "красно-черные" сохраняют шансы на победу в Кубке Германии и Лиге Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо

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