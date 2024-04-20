Кейн установил личный рекорд результативности в первом же сезоне за Баварию

Англичанин прекрасно играет за мюнхенцев.

В рамках 30-го тура чемпионата Германии Бавария встретилась с Унионом и победила 5:1.

Харри Кейн в данном поединке отметился голом и ассистом, что помогло ему дойти до 51 балла по системе гол+пас во всех турнирах в текущем сезоне.

Как сообщает Bayern & Germany, благодаря этому Кейн установил свой личный рекорд результативности за карьеру. Ранее Гарри отмечался за сезон максимум пятидесятью голами и ассистами.

Отметим, что у Баварии впереди еще 6 матчей в сезоне (7 в случае прохода в финал Лиги Чемпионов - прим.), поэтому, английский форвард в будущем может улучшить собственное достижение.

В общей сложности на счету 30-летнего футболиста 39 голов и 12 ассистов за 40 матчей в текущей кампании.

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