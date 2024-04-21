Миколенко получил средние оценки за игру с Ноттингемом
Украинец провел не выдающийся, но и не плохой поединок.
В рамках 34-го тура АПЛ Эвертон уверенно по счету, но не игрой обыграл Ноттингем.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore традиционно по итогам матча выставили оценки игрокам двух команд.
Игру Виталия Миколенко оба ресурса оценили почти идентично. WhoScored поставил украинцу - 7.1, а SofaScore чуть больше, то есть, 7.2
В этом матче защитник "ирисок" сделал два удачных отбора, 5 раз вынес мяч, выиграл две воздушные дуэли из трех, сделал два точных лонгбола из 4 и однажды пробил мимо ворот.
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