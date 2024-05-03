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"Таланта недостаточно, если отсутствуют другие качества": Слован расторг контракт аренды с Жерсоном

Скандальный словацкий клуб прекратил сотрудничество с не менее скандальным люксембургским форвардом.
Сегодня, 16:49
Жерсон Родригес / Getty Images
Жерсон Родригес / Getty Images

Словацкий Слован расторг контракт аренды с игроком Динамо Жерсоном Родригесом.

По словам гендиректора клуба, причиной прекращения сотрудничества стала нехватка дисциплины и профессионализма у люксембуржца.

Сегодня мы завершили расторжение контракта с Жерсоном Родригешем. Мне жаль, что так получилось. Это безусловно качественный футболист. Однако таланта или качества недостаточно, если отсутствуют другие качества, которые являются ключевыми в профессиональном футболе - дисциплина, профессионализм, стиль жизни.

Ни один игрок не является чем-то большим, чем команда и клуб. Мы искали способы правильно договориться о досрочном прекращении полномочий Жерсона, что нам и удалось. Жерсон был у нас на правах аренды, поэтому мы смогли решить это так, чтобы клуб от этого не пострадал", - сказал функционер.

Отметим, что в марте Жерсон получил условный срок на 18 месяцев за домашнее насилие, а в апреле не вернулся в расположение Слована после матчей за сборную.

Также стоит сказать, что Слован на зимних сборах сыграл контрольный матч с московским динамо.

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