Известный певец отпраздновал бокалом пива выход Ипсвича в АПЛ
Ширан не сдерживал эмоций после триумфа любимой команды.
Известный певец Эд Ширан опубликовал новое видео в соцсетях, в котором он отмечает выход Ипсвича в АПЛ.
Британец на коротком ролике сделал глоток пива вместе с фанатами клуба, а после чего радостно закричал.
Напомним, по итогам сезона в Чемпионшипе Ипсвич занял второе место в турнирной таблице, набрав 96 очков.
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Ранее сообщалось, что Лестер стал победителем Чемпионшипа.
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