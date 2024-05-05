Известный певец отпраздновал бокалом пива выход Ипсвича в АПЛ

Ширан не сдерживал эмоций после триумфа любимой команды.

Известный певец Эд Ширан опубликовал новое видео в соцсетях, в котором он отмечает выход Ипсвича в АПЛ.

Британец на коротком ролике сделал глоток пива вместе с фанатами клуба, а после чего радостно закричал.

Напомним, по итогам сезона в Чемпионшипе Ипсвич занял второе место в турнирной таблице, набрав 96 очков.

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Ранее сообщалось, что Лестер стал победителем Чемпионшипа.

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