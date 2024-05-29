Алонсо рассказал, чему научился у других тренеров

Главный тренер Байера Хаби Алонсо рассказал, чему его научили другие тренеры.

Так, испанец признался, что в своей работе вдохновляется многими именитыми специалистами, у которых он попробовал перенять некоторые черты.

"Я многому научился у всех своих тренеров и позаимствовал для себя как начинающего специалиста.

Рафа Бенитес – это футбол, тактика: как вписаться, как помочь, что делать… Пеп Гвардиола говорит: "Мы будем играть вот так, и произойдет вот это". У Моуринью я бы выделил его силу и коммуникативные навыки.

От Луиса Арагонеса у меня осталась убежденность и умение определить, чего я хочу. Висенте Дель Боске научил меня беспокоиться именно о том, о чем нужно беспокоиться в допустимом масштабе. Анчелотти отлично передал, что такое хороший футбол и что нужно делать.

Нужно сформировать свое собственное я. Можно идентифицировать себя с тем или иным человеком, но всегда опираясь на свой характер", - цитирует Алонсо Marca.

Ранее также Бавария наконец официально объявила нового тренера.

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