Аталанта - Фиорентина 2:3: обзор матча и результат игры 02.06.2024

Команды красиво закрыли сезон клубного футбола, хотя во втором тайме они все же могли забить хотя бы раз.

В воскресенье, 2 июня, в Бергамо состоялся перенесенный матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись Аталанта и Фиорентина.

Да, странно видеть поединок чемпионата уже после финалов еврокубков, но решение итальянской Федерации футбола можно понять: обе команды как раз-таки принимали участие в этих финалах.

И если "фиалки" свой финал проиграли Олимпиакосу, то "богиня" разгромила Байер и стала победительницей Лиги Европы.

Несмотря на это главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини решил выпустить почти что основной состав: его команда в случае победы могла обойти Ювентус и финишировать на третьем месте.

Зато для гостей этот матч ничего не решал - они находились в четырех очках от Лацио, который финишировал в зоне Лиги Европы.

Источник: Getty Images

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И хотя командам уже ничего не было нужно, они выдали очень веселый первый тайм, организовав сразу пять голов. Причем забивали они поочередно.

На ранний гол Андреа Белотти Аталанта ответила голом героя финала ЛЕ Адемолы Лукмана. Вскоре Нико Гонсалес вновь вывел Фиорентину вперед после чего Джорджо Скальвини восстановил паритет.

Однако в добавленное к первому тайму время все тот же Белотти забил свой второй, а для его команды третий, гол.

К сожалению, после перерыва команды утратили свою способность забивать, а потому матч так и завершился победой Фиорентины со счетом 3:2.

Статистика матча Аталанта - Фиорентина 29-го тура Серии А

Аталанта - Фиорентина 2:3

Голы: Лукман, 12, Скальвини, 32 - Белотти, 6, 45+1, Гонсалес, 19.

Ожидаемые голы (xG): 1.86 - 1.29

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 5 - 9

Аталанта: Карнесекки - Толои (Джимсити, 74), Хин, Скальвини (Хатебур, 84) - Хольм (Миранчук, 56), Эдерсон, Пашалич, Руджери - Копмейнерс, де Кетеларе (Туре, 74), Лукман (Скамакка, 56).

Фиорентина: Мартинелли - Кайоде (Фараони, 88), Куарта, Раньери, Бираги - Лопез, Данкан (Инфантино, 77), Гонсалес (Барак, 88), Бельтран (Иконе, 77), Кастровилли (Куаме, 66) - Белотти.

Предупреждения: Куарта, Раньери.

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