Мец - Сент-Этьен 2:2 обзор и результат матча 02.06.2024

В воскресенье, 2 июня, в рамках матча за сохранение прописки в Лиге 1 Мец принимал Сент-Этьен. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Уже самом старте игры хозяева остались в меньшинстве после грубого фола нападающего Папа Диалло. При этом данный расклад не помешал "бордовым" дважды забить в ворота соперника в первом тайме, приблизившись к триумфу.

Источник: Getty Images

Гости также не сидели в стороне, довольно быстро отыграв один мяч. После этого они же стали контролировать игру, создавая немала моментов у чужих ворот, но гола так и не было видно.

В итоге, дело дошло до экстра тайма, где "святые" смогли в самой концовке забить и вырвать путевку в высший элитный дивизион.

Статистика матча Мец - Сент-Этьен

Мец - Сент-Этьен 2:2 (3:4 общий)

Голы: Камара, 17, Микаутадзе, 25 пенальти - Петро, 35, Ваджи, 117

Ожидаемые голы (xG): 2.09 - 2.52

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 11 - 31

Удары в створ: 4 - 11

Фолы: 14 - 18

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