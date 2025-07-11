Динамо отпустило легионера к новичку Лиги 1

Чемпион мира U-20 откроет для себя новую страну.

Вингер сборной Грузии Гиорги Цитаишвили перешел в чемпионате Франции. Киевское Динамо отдало собственного воспитанника в Метц, сообщает официальный сайт клуба.

"Темно-бордовые" арендовали грузина на сезон 2025/26. Правда, следующим летом и контракт Цитаишвили с отечественным грандом утратит силу. Фланговый нападающий не играл за Динамо после полномасштабного вторжения РФ.

Прошлый сезон Цитаишвили провел в Сегунде Испании за Гранаду. Там он сыграл 36 матчей (7 голов, 4 ассиста). Ранее Цитаишвили на правах аренды выступал за батумское Динамо, Лех из Познаня, краковскую Вислу, Черноморец из Одессы, полтавскую Ворсклу.

Тем временем луганская Заря подписала свободного агента Игоря Пердуту.

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