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Футбол

Скрипник воссоединился с легендой Ворсклы

Ветеран останется в Премьер-лиге.
Сегодня, 19:30       Автор: Антон Федорцив
Игорь Пердута / ФК Заря
Игорь Пердута / ФК Заря

Луганская Заря подписала звездного новичка. Им стал бывший капитан полтавской Ворсклы Игорь Пердута, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник подписал 1-летний контракт с командой Виктора Скрипника. В ряды Зари Пердута перебрался свободным агентом. Он покинул "бело-зеленых" после вылета в Первую лигу.

Пердута отдал Ворскле 15 сезонов. На уровне Премьер-лиги он провел 283 матча (3 гола, 24 ассиста). Ранее защитник также защищал цвета киевской Оболони и тернопольской Нивы.

Кстати, ранее УАФ представила обновленный формат Кубка Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Игорь Пердута

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