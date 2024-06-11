Клуб УПЛ назначил в качестве наставника бывшего тренера команд академии Барселоны

Андрес Карраско также уже знаком с украинским футболом.

ЛНЗ сделал неожиданный выбор в качестве нового главного тренера взрослой команды.

Черкасский коллектив возглавил 46-летний испанец Андрес Карраско. Детали контракта официально не раскрываются.

Последним местом работы Карраско было Динамо Тбилиси, также он работал главным тренером в сборной Кувейта и Шахтере U-19.

Начал свою тренерскую карьеру уроженец еще 25 лет назад. На протяжении 12 лет возглавлял различные возрастные категории академии Барселоны.

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