Скандальный экс-защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Грузии

Торпедо Кутаиси подпишет контракт с Мамаду Сако, пишет Sportall.

Напомним, что ранее 34-летний защитник играл за Ливерпуль, а последним клубом француза был Монпелье.

Сако ушел из французского клуба еще в 2023 году после драки с главным тренером. В течение последующего времени Мамаду никак не удавалось найти для себя новый клуб.

Однако грузинский клуб решил рискнуть и предложил Сако контракт. Также француз будет отвечать за рвазитие молодежной академии.

Ранее также сообщалось, что Марсиаль активно ищет себе новый клуб.

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