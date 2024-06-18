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Не знает языка? Месси рассказал, почему не говорит на английском

Аргентинец честно признался в том, что стесняется ошибиться.
Сегодня, 17:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался на тему того, почему он не говорит на английском языке.

"На самом деле я понимаю все, ну или почти все. Потихоньку начинаю говорить. Думаю, дело в этом – расслабиться и осмелиться говорить".

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"Иногда из-за стеснения или из страха сказать что-то не то я этого не делаю, но думаю, что уже мог бы", – заявил Месси в интервью As.

Напомним, аргентинец перебрался в Майами летом прошлого года на правах свободного агента.

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