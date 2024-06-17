Президент Аль-Хиляля назвал причину срыва переговоров с Месси в 2023 году

Президент Аль-Хилаля рассказал о переговорах с нападающим Лионелем Месси в 2023 году.

"Мы действительно связались с Месси по окончании его контракта в Париже. Мы предложили ему 1,4 миллиарда евро, но игрок отказался, потому что его семья хотела Америку".

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"Удивительно, что игрок смог отказаться от такого огромного предложения ради своей семьи. Ему удалось убедить семью, но все же он, не колеблясь, отказался. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег", – заявил Анмар Аль-Хайли в интервью NIBC.

Напомним, Месси покинул ПСЖ летом на правах свободного агента и перешел в Интер Майами.

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