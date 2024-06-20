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Мартинелли: Бразилия приехала побеждать на Копа Америка, мы лучшая сборная мира

Футболист излишне самоуверен накануне старта турнира.
Сегодня, 13:20
Габриэль Мартинелли / Getty Images
Габриэль Мартинелли / Getty Images

Вингер сборной Бразилии и Арсенала Габриэль Мартинелли высказался о Копа Америка.

"У нас большие возможности для победы на Кубке Америки. Все понимают, каков вес этой футболки. Мы лучшая сборная мира, люди знают об уровне наших игроков. Они очень, очень качественные".

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"Как вы сказали, сейчас в сборной также появилось много молодых игроков, которые подняли уровень нашей команды. Мы играем в сборной, у которой самая большая история в мире. Мы осознаем свою ответственность. Мы приехали на Кубок Америки, чтобы играть и побеждать", – сказал бразилец в интервью As.

Напомним, Копа Америка-2024 пройдет с 21 июня по 15 июля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Копа Америка Габриэль Мартинелли

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