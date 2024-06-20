Мартинелли: Бразилия приехала побеждать на Копа Америка, мы лучшая сборная мира

Вингер сборной Бразилии и Арсенала Габриэль Мартинелли высказался о Копа Америка.

"У нас большие возможности для победы на Кубке Америки. Все понимают, каков вес этой футболки. Мы лучшая сборная мира, люди знают об уровне наших игроков. Они очень, очень качественные".

Читай также: "Я бы никогда не предал бразильский футбол": Роналдиньо объяснил свою критику национальной команды

"Как вы сказали, сейчас в сборной также появилось много молодых игроков, которые подняли уровень нашей команды. Мы играем в сборной, у которой самая большая история в мире. Мы осознаем свою ответственность. Мы приехали на Кубок Америки, чтобы играть и побеждать", – сказал бразилец в интервью As.

Напомним, Копа Америка-2024 пройдет с 21 июня по 15 июля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!