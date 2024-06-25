Футболист Реала переберется в катарский клуб

Форвард мадридского Реала Хоселу определился со своим будущим.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанец станет игроком катарской Аль-Гарафы. Контракт будет подписан на два года с опцией продления еще на год. Финансовые детали контракта не известны.

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Сперва "сливочные" выкупят Хоселу за 1.5 млн евро у Эспаньоля, а затем сразу же продадут его Аль-Гарафи за ту же сумму денег.

Отметим, что в сезоне-2023/24 нападающий провел 49 матчей, забив 17 голов и отдав 3 ассиста. Также он был вызван на Евро-2024, где за Испанию провел пока лишь один поединок, не отметившись результативными действиями.

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