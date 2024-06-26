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РБ Лейпциг планирует побить собственный трансферный рекорд

"Быки" твердо настроены оставить Хави Симонса в клубе.
Сегодня, 17:16
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

РБ Лейпциг очень хочет подписать Хави Симонса на постоянной основе, пишет Bild.

К счастью для "быков" хавбек сборной Нидерландов также предпочел бы остаться в этом клубе, а потому позиция у Лейпцига сильнее, чем у конкурентов.

В первую очередь, Симонса хочет оставить в команде ПСЖ, а также на полузащитника претендует Бавария.

Также нежелание ПСЖ продавать Хави вызвано тем, что им придеться отдать 10 млн евро от трансфера ПСВ. Потому парижане могут предложить аренду с правом выкупа.

В любом случае, чтобы оставить Симонса в Лейпциге, клубу придется сильно потратиться и точно обновить свой трансферный рекорд. Ранее за 40 млн евро купили Лои Опенду.

На текущий момент ПСЖ окончательно не определились с ценником нидерландца, однако Трансфермаркт оценивает игрока в 80 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Шахтер продал своего легионера в датский клуб. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хави Симонс

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