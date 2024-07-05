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Легенда сборной Бельгии завершил карьеру в сборной после автогола в 1/8 финала Евро-2024

Ян Вертонген больше не сыграет за "красных дьяволов"
Сегодня, 13:59

Легендарный центрбек сборной Бельгии Ян Вертонген объявил о том, что завершает выступления в национальной команде.

Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав фото с первой и последней игры за "красных дьяволов".

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"Первая. Последняя. Спасибо за все воспоминания. Люблю вас всех", - написал Вертонген в своем аккаунте.

Отметим, что последним для Яна был матч 1/8 финала Евро-2024 против Франции. Там он отметился автоголом, из-за которого его команда вылетела из турнира.

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