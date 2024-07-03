Игрок соперника сборной Украины на Евро перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

Центрбек сборной Бельгии Артюр Теат в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист перейдет в саудовский Аль-Иттихад. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

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Ни срок контракта, ни зарплата футболиста в стане "тигров" остаются пока неизвестными.

Ранее Теат выступал за Ренн. В прошлом сезоне во французском клубе футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забив 3 гола.

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