Игрок соперника сборной Украины на Евро перейдет в чемпионат Саудовской Аравии
Артюр Театт станет игроком Аль-Иттихада.
Центрбек сборной Бельгии Артюр Теат в ближайшее время сменит клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, футболист перейдет в саудовский Аль-Иттихад. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.
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Ни срок контракта, ни зарплата футболиста в стане "тигров" остаются пока неизвестными.
Ранее Теат выступал за Ренн. В прошлом сезоне во французском клубе футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забив 3 гола.
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