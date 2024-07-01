Тренер Бельгии: Кастельс спас нас против Украины

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал вылет своей команды с чемпионата Европы-2024 после поражения от Франции (0:1).

Специалист отметил роль вратаря команды Кастельса.

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"Мы видели, что Франция имела проблемы с защитой. Мы хотели сыграть с тремя форвардами, чтобы атаковать. Это была основная идея. В обороне мы хотели убрать их вингеров, и это хорошо сработало.

Кастельс блестяще выступил на этом Евро. Он спас нас против Украины, и это лишь один пример. Его сейв означал, что мы могли играть в этом матче. Он был фантастическим, и сегодняшний гол не был его виной".

Напомним, Тедеско не включил в заявку команды на Евро-2024 Тибо Куртуа. У сторон произошел конфликт.

Отметим, что возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024.

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