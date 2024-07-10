"Победа была одержимостью для меня и нашего народа": Центрбек Бразилии высказался о вылете из Копы

Защитник сборной Бразилии Эдер Милитао прокомментировал вылет команды с Копы Америка.

По словам Эдера, ему очень больно, что он в определенной степени ответственен за провал команды.

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"Вы все знаете, каким тяжелым был для меня этот сезон, когда из-за серьезной травмы я почти восемь месяцев не мог заниматься одной из самых любимых вещей в жизни - играть в футбол.

С тех пор, как мне позволили вернуться на поле, я отдал футболу все, не жалея усилий, чтобы восстановить форму и выйти на свой лучший уровень.

Кроме Реала, с которым мне повезло выиграть очередную Лигу чемпионов, за эти 232 дня лечения я ни на день не выпускал из виду сборную Бразилии.

Победа на Копа Америка была одержимостью не только для меня, но и для нашего народа. В каждом матче я старался сделать все возможное, чтобы сыграть и помочь обеспечить спокойствие нашей обороне.

И поэтому вылет из турнира, тем более - после серии пенальти, был очень болезненным.

Все, чего я хотел больше всего на свете, - это забить этот пенальти в серии".

Впрочем, Милитао заверил болельщиков, что вместе с их поддержкой все цели будут достигнуты и он приложит к этому все усилия.

"Теперь я собираюсь продолжать работать изо всех сил, чтобы исправить ситуацию. Вы можете быть уверены, что я сделаю все возможное, чтобы защитить честь нашей страны.

Вместе с бразильским народом мы достигнем наших целей", - заявил центрбек "пентакампеонов".

Напомним, Бразилия проиграла Уругваю в четвертьфинале на Евро-2024.

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