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Польский легионер после расторжения контракта с Динамо вернулся в греческий клуб

Томаш Кендзера стал полноценным игроком ПАОКа после полуторагодичной аренды.
Сегодня, 15:18
Томаш Кендзера / paokfc.gr
Томаш Кендзера / paokfc.gr

Бывший защитник Динамо Томаш Кендзера продолжит выступления за ПАОК.

30-летний футболист вернулся в греческий клуб после того, как недавно расторг контракт с киевлянами.

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Как сообщает официальный сайт ПАОКа, польский защитник подписал трудовой договор на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Кендзера до этого выступал за ПАОК полтора года, с января 2023 года, на правах аренды.

В прошлом сезоне поляк сыграл за греческую команду 47 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо перешел в израильский клуб.

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