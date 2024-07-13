Польский легионер после расторжения контракта с Динамо вернулся в греческий клуб
Бывший защитник Динамо Томаш Кендзера продолжит выступления за ПАОК.
30-летний футболист вернулся в греческий клуб после того, как недавно расторг контракт с киевлянами.
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Как сообщает официальный сайт ПАОКа, польский защитник подписал трудовой договор на два года с возможностью продления еще на один сезон.
He is everywhere!— PAOK FC (@PAOK_FC) July 13, 2024
He is here!
He is relentless!
He is back!#TomaszIsHere #PAOK #OurWay pic.twitter.com/ZTUwgszHnz
Напомним, что Кендзера до этого выступал за ПАОК полтора года, с января 2023 года, на правах аренды.
В прошлом сезоне поляк сыграл за греческую команду 47 матчей во всех турнирах и забил три гола.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо перешел в израильский клуб.
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