Польский легионер после расторжения контракта с Динамо вернулся в греческий клуб

Бывший защитник Динамо Томаш Кендзера продолжит выступления за ПАОК.

30-летний футболист вернулся в греческий клуб после того, как недавно расторг контракт с киевлянами.

Как сообщает официальный сайт ПАОКа, польский защитник подписал трудовой договор на два года с возможностью продления еще на один сезон.

He is everywhere!

He is here!

He is relentless!

He is back!#TomaszIsHere #PAOK #OurWay pic.twitter.com/ZTUwgszHnz