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Фабрегас официально стал главным тренером Комо

Испанец вывел клуб в Серию А, будучи исполняющим обязанности.
Сегодня, 16:55
Сеск Фабрегас / Como 1907
Сеск Фабрегас / Como 1907

Сеск Фабрегас официально возглавил Комо.

Об этом клуб обхявил на своем сайте, рассказав, что подписал с испанцем четырехлетний контракт.

Напомним, что ранее Фабрегас был и.о главного тренера, и именно в этой должности вывел Комо в Серию А.

"Я очень рад начать этот сезон в качестве главного тренера и благодарю группу владельцев клуба за то, что доверили мне эту должность. Я разделяю амбиции команды и верю, что это только начало пути, который может пройти этот клуб. Это будет сложный и важный сезон, но я и тренерский штаб готовы, и мы все верим", – сказал Фабрегас.

Ранее также Комо подписал чемпиона мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сеск Фабрегас

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