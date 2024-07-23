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Цітаішвілі близький до переходу в іспанський клуб

Талантливый вингер будет играть в Гранаде.
Сегодня, 21:35
Георгий Цитаишвили / Getty Images
Георгий Цитаишвили / Getty Images

Грузинский вингер Георгий Цитаишвили, находящийся на контракте в киевском Динамо, близок к переходу в испанскую Гранаду, ныне выступающую в Сегунды. Об этом пишет https://x.com/geo__team/status/1815744914291859916?s=46&t=paN9-Ss0YR5I7h75Hw1kXQ.

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По данным источника стороны уже договорились об условиях личного контракта. Грузин переедет в Испанию на правах аренды на один сезон без права выкупа.

В 2024 году футболист играл в аренде за Динамо Батуми – 17 матчей в чемпионате Грузии, 1 гол, 6 ассистов. Также он отыграл 4 матча за сборную Грузии на Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ гранада Динамо Киев Георгий Цитаишвили

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