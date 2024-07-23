Экс-звезда Динамо рассказал о работе из Луческу: "Все очень профессионально"

Беньямин Вербич доволен, что ему удалось поработать с Мирчей.

Бывший форвард киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал о работе под руководством легендарного Мирчи Луческу во время игры в составе "бело-синих". Словенец поражен профессионализмом наставника:

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"О Мирче я могу сказать только хорошие слова. У него все очень профессионально и тактически грамотно. Я считаю, что существенно вырос под его руководством. Я очень счастлив, что мог работать с таким специалистом",– сказал Вербич в комментарии Украинскому футболу.

Стоит отметить, что под руководством Луческу Вербич провел 36 матчей, в которых отличился шесть раз и отдал четыре результативных передачи. Мирча покинул Динамо в начале прошлого сезона. Румыну в должности тренера сменил Александр Шовковский.

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