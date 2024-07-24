Де Хеа настроен найти себе новую команду в ближайшие дни

У испанца даже есть предпочитаемые места, где он хочет вернется в футбол.

Идет уже второй год с того момента, как Давид Де Хеа остался без работы.

Проведя в Манчестер Юнайтед 12 лет своей карьеры, 33-летний голкипер покинул клуб, так как манкунианцы не стали продлевать с ним контракт.

Недавно Де Хеа опубликовал в социальной сети X загадочное сообщение, состоящее из эмодзи с песочными часами.

⏳ — David de Gea (@D_DeGea) July 20, 2024

Читай также: Де Хеа был готов вернуться в Манчестер Юнайтед при одном условии

Как сообщает The Athletic, это намекает на то, что он надеется на решение вопроса, связанного с его карьерой, в ближайшие несколько дней и что он сможет объявить о своем новом клубе.

Его приоритет - клуб и город, которые гарантируют стабильность ему и его семье, его жене Эдурне, известной в Испании певице, и их дочери Янай.

Предпочтительный вариант для испанца - Западное побережье США, но есть вероятность, что он останется в Европе.

У Де Хеа нет предложений из Испании, где он начал свою карьеру в составе мадридского Атлетико. При этом источники, близкие к нему, говорят, что Давид не намерен выступать за другую английскую команду, кроме Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!