Де Хеа был готов вернуться в Манчестер Юнайтед при одном условии

У испанского вратаря было много мыслей относительно своего будущего после того, как он покинул клуб.

Летом 2023 года Давид Де Хеа покинул Манчестер Юнайтед в статусе свободного агента, так как клуб не стал продлевать с ним контракт.

Как сообщает The Athletic, в первые месяцы после своего ухода их клуба 33-летний испанец всерьез рассматривал вариант с завершением карьеры.

Испанец был разочарован теми, кого он считал ответственными за его уход: тренером Эриком тен Хагом и тогдашним футбольным директором клуба Джоном Мерто.

По информации издания, Давид даже сказал своему ближайшему окружению, что был бы рад вернуться в Юнайтед, если бы этих двух фигур там больше не было.

Спустя четыре-пять месяцев, в течение которых он расслабился и отдохнул от футбола, Де Хеа понял, что скучает по игре, и начал работать над своим возвращением.

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При этом он остался в своем доме в Манчестере до конца 2023 года, а не вернулся в Испанию к жене и дочке, по налоговым причинам.

Он больше не рассматривал завершение карьеры как вариант и начал тренироваться три-четыре раза в неделю под руководством тренера вратарей, рекомендованного Ричардом Хартисом, который занимал эту должность в Манчестере до прошлой недели.

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