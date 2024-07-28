Ливерпуль отказался продавать полузащитника Марселю

Ливерпуль отклонил предложение Марселя в размере 14 миллионов евро за полузащитника Ватару Эндо, сообщает The Athletic.

Еще неизвестно, вернется ли французский клуб с более крупным предложением за игрока сборной Японии, который также вызывает интерес со стороны ряда клубов Бундеслиги.

По информации источника, у мерсисайдцев нет желания расставаться с Эндо, который присоединился к английскому коллективу всего год назад.

После неудачной погони за Мойзесом Кайседо и Ромео Лавия Ливерпуль решил приобрести японца у Штутгарта за 20 миллионов.

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В своем дебютном сезоне 31-летний хавбек записал на свой счет два гола и один ассист в 43 матчах. У него осталось еще три года по контракту с Ливерпулем.

Напомним, что немногим ранее Марсель уже приобрел двух игроков из Английской Премьер-лиги.

Сначала новый клуб Роберто Де Дзерби договорился с Манчестер Юнайтед о трансфере Мейсона Гринвуда, затем он арендовал у Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хойбьерга.

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