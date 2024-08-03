Форвард Боруссии Д перейдет в Марсель

Форвард дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко в ближайшее время пополнит состав Марселя.

Как сообщает Фабрицио Романо, 19-летний немец принял решение присоединиться к провансальцам - во Франции игрок окажется на правах годичной аренды с правом выкупа контракта.

По информации источника, на Мукоко претендовали пять других европейских клубов, однако он оказался заинтересован в проекте, который строит Роберто Де Дзерби.

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Мукоко решил покинуть стан "шмелей" из-за нехватки игрового времени. В прошедшем сезоне нападающий записал на свой счет шесть голов в 27 матчах, отыграв в сумме 758 минут.

Ранее стало известно, что еще один форвард Боруссии покинет команду - в отличие от Мукоко он уедет в Англию.

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