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Финалист Лиги чемпионов станет игроком середняка АПЛ

Никлас Фюллькруг переберется в Вест Хэм.
Сегодня, 00:54
Никлас Фюллькруг / Getty Images
Никлас Фюллькруг / Getty Images

Английский Вест Хэм усилит линию атаки неожиданным вариантом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "молотобойцы" подпишут Никласа Фюллькруга из Боруссии Дортмунд. Сумма трансфера составит 27+5 млн евро.

Медицинский осмотр запланирован на субботу. Детали контракта Никласа с английским середняком неизвестны.

В прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 мячей и отдал 10 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов АПЛ

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