Моуринью получил желтую в своем первом матче турецкой Суперлиги

Португалец не нашел общий язык и с турецкими арбитрами.

Главный тренер Фенербахче Жозе Муоринью остается верен себе.

В субботу, 10 августа, турецкий клуб провел матч первого тура турецкой Суперлиги против Адана Демирспора, который выиграл 1:0.

Однако в этом матче произошли два любопытных события. Во-первых, португальский специласт не смог найти общий язык и с турецкими судьями.

Уже на 20-й минуте поединка "Особенный" получил свою первую желтую карточку в Турции за разгороворы с арбитром.

А во-вторых, за Адану свой первый полный матч сыграл 15-летний голкипер Дениз Денмезер. У него на счету пропущенный гол и четыре сейва.

Ранее также напомним, Манчестер Юнайтед проиграл в матче за Суперкубок Англии.

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