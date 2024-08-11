iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью получил желтую в своем первом матче турецкой Суперлиги

Португалец не нашел общий язык и с турецкими арбитрами.
Сегодня, 00:05
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Главный тренер Фенербахче Жозе Муоринью остается верен себе.

В субботу, 10 августа, турецкий клуб провел матч первого тура турецкой Суперлиги против Адана Демирспора, который выиграл 1:0.

Однако в этом матче произошли два любопытных события. Во-первых, португальский специласт не смог найти общий язык и с турецкими судьями.

Уже на 20-й минуте поединка "Особенный" получил свою первую желтую карточку в Турции за разгороворы с арбитром.

А во-вторых, за Адану свой первый полный матч сыграл 15-летний голкипер Дениз Денмезер. У него на счету пропущенный гол и четыре сейва.

Ранее также напомним, Манчестер Юнайтед проиграл в матче за Суперкубок Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью

Статьи по теме

Ібрагімович розсипався в компліментах Моурінью, порівнявши його з екс-тренером збірної росії Ібрагімович розсипався в компліментах Моурінью, порівнявши його з екс-тренером збірної росії
Моуринью собирается пригласить своего экс-подопечного в Фенербахче Моуринью собирается пригласить своего экс-подопечного в Фенербахче
Моуринью подписал в Фенербахче звезду саудовской лиги Моуринью подписал в Фенербахче звезду саудовской лиги
Усиление для Моуринью: Фенербахче договорился о переходе вингера Аль-Ахли Усиление для Моуринью: Фенербахче договорился о переходе вингера Аль-Ахли
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Европа00:46
Ювентус интересуется защитниками Барселоны и Арсенала
Олимпийские игры00:30
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай обошел США, Франция ворвалась в топ-5, а Украина выпала из двадцатки
Олимпийские игры00:25
Баскетбол на Олимпиаде-2024: США выиграли золото, Франция осталась с серебром, а Сербия добыла бронзу
Европа00:05
Моуринью получил желтую в своем первом матче турецкой Суперлиги
Вчера, 23:43
Европа23:43
Агуэро: Альварес - идеальный игрок для Симеоне
Украина23:09
Воспитанник Динамо переберется в польский клуб
Европа23:03
Динамо - второе в необычном рейтинге Лиги чемпионов за всю историю
Олимпийские игры22:42
Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль, проиграв в финале представительнице Японии
Европа22:34
Борнмут Забарного в "голевой перестрелке" победил Жирону Цыганкова
Олимпийские игры22:15
Артистическое плавание на Олимпиаде-2024: сестры Алексиевы стали пятыми в финале произвольной программы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK